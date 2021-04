Nueva Ley de la Fiscalía General divide a diputados; se aprueba en comisiones

Escucha la nota:



La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, en sesión extraordinaria semipresencial, con apenas 12 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, previamente avalada en el Senado de la República.

El tema dividió a diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias.

Las reservas con propuestas de cambio serán llevadas al Pleno del recinto, cuando el dictamen se programe a discusión ante la asamblea.

Información relacionada: Afecta pandemia en alimentación y vacunación de menores en México

Los integrantes de la Comisión dejaron abierta la posibilidad de acodar, antes del debate en el Salón de Sesiones, una probable adenda con más ajustes a la minuta senatorial, con el fin de atender en particular las preocupaciones de las víctimas.

Por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), se presentaron pronunciamientos a favor y en contra.

Quienes por Morena estuvieron en contra o abstención, como el diputado Rubén Cayetano, hablaron a título personal.

En contra, la morenista Lorena Villavicencio expresó que el planteamiento no ayuda a atender a las víctimas de manera adecuada.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Ruth García, puntualizó que su postura personal es contra el ordenamiento que no prevé medidas para hacer que la justicia sea realidad para las familias de las víctimas.

“Esta versión de Ley Orgánica no ayuda, no fortalece justamente estas atribuciones para dejar de ser un país de víctimas. Además me parece que no era necesario hacer esta ley en este momento, porque no se ha dado cumplimiento a muchos de los objetivos que nos trazamos quienes discutimos esta ley a fondo, con muchas organizaciones de la sociedad civil. Nos parecer que deberíamos dejar primero que se cumpla en sus términos la versión que nos costó mucho trabajo y posteriormente podríamos hacer una evaluación”, planteó la diputada Villavicencio Ayala.

“En vez de ser progresivo, es regresivo, centraliza el poder en el fiscal, en esto estamos en contra de un manejo en el que se pierde la autonomía de las fiscalías que son las que deben gozar de una autonomía técnica. El modelo que se propone y la creación de fiscalías especiales a modo, la verdad genera una departamentalización”, advirtió la diputada panista Mariana García.

“Tampoco consideramos conveniente suprimir la facultad de atracción de la Fiscalía General para atender las omisiones o irregularidades en la persecución del delito. Otro grave error es el retroceso para pasar por encima de los derechos de las víctimas”, alertó la legisladora.

Por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Enrique Ochoa indicó que el dictamen tiene aspectos positivos y negativos, por lo que en el Pleno presentara propuestas de cambio a través de reservas. En la votación en la Comisión, su postura fue en abstención.

Abiertamente a favor del proyecto, se pronunció el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Alcibíades García, quien destacó que la norma no presenta regresión, por el contrario, atiende las demandas de los grupos de la sociedad civil y organismos defensores de víctimas.

Un par de horas antes, su compañera de fracción, la diputada Martha Tagle, se sumó a las advertencias sobre los retrocesos de la ley promovida desde la Fiscalía General.

Los congresistas acordaron llevar las reservas a discusión en el Pleno, lo que podría ocurrir este martes 20 de abril.