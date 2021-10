Noroña pide desaparecer Comité de Ética en San Lázaro

Escucha la nota:



El Comité de Ética de la Cámara de Diputados debe desaparecer, porque limita la libertad de expresión de los congresistas, que no pueden ser reconvenidos por sus dichos, planteó el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández.

“Y el Comité de Ética, les decía yo, no es el Tío Gamboín, de cuadro de honor y cuadro de horror, o sea, no va a regañar a nadie, eso es absolutamente absurdo e improcedente, el superior jerárquico de cada legislador o legisladora es el Pleno”, remarcó.

El legislador insistió en justificar la seña obscena que la semana anterior le hizo a una diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), al recalcar que él sólo recordó lo que ella le propinó hace un par de años, durante una sesión ordinaria en el Pleno.

“Me encantaría que fueran a presentar una denuncia penal”

Al señalar que hasta el momento, no se le ha notificado formalmente sobre queja o proceso interno en la Cámara en su contra, promovido por la diputada panista Annia Gómez, el diputado Noroña afirmó que le encantaría ser denunciado penalmente, para defenderse.

“Y tiene las instancias judiciales si quiere, si me acusa de algún delito, me tienen que desaforar. ¡Me encantaría, me encantaría que fueran a presentar una denuncia penal por una señal que me hicieron (…) y que además no dije ni quién”, apuntó.

Respecto al proyecto de acuerdo de civilidad que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, indicó promovería, para evitar insultos y obscenidades en el Pleno, el polémico legislador del PT lo calificó como “una ingenuidad”.

Agregó que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política de este jueves, el coordinador del PAN, Jorge Romero le aseguró que los gritos y posturas de integrantes de esa fracción hacia su persona, no fueron orquestadas ni forman parte de una estrategia para denostarlo.

El intercambio de señalamientos registrados la semana pasada en el Pleno de San Lázaro se registraron de manera incidental como parte del debate parlamentario, finalizó el congresista.