Nombran a nuevo abogado general de la UNAM

Escucha la nota:



Este viernes el rector Enrique Graue designó al jurista Alfredo Sánchez Castañeda como nuevo titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional, quien sustituye a Mónica González Contró, a quien le expresó su reconocimiento por su labor desempeñada en cinco años, en especial el trabajo que hizo en favor de la igualdad de género.

Destacó que la abogada universitaria propició la adhesión de esta casa de estudios a la plataforma de ONU Mujeres y el movimiento solidario en favor de la igualdad de género.

Asimismo resaltó el protocolo para la atención de los casos de violencia de género y las políticas institucionales con que ya cuenta la Universidad para prevenir, atender, sancionar y conseguir en un futuro la erradicación de esos lacerantes casos.

Información relacionada: Iniciativa para regular outsoursing pone fin a ‘fiesta’ de la subcontratación

Otras aportaciones de su gestión, dijo, son los reglamentos de transparencia y acceso a la información pública, y de responsabilidades administrativas de los funcionarios y empleados de la Universidad, así como el Comité de Transparencia.

En tanto, Alfredo Sánchez agradeció al Rector el nombramiento, al tiempo que señaló que su objetivo es aportar y servirle a la universidad.

“El honor que me concede y la oportunidad que me brinda para apoyarlo desde la Oficina de la Abogacía General. Es un privilegio, porque servirle a nuestra Universidad no es otra cosa que servir al país, porque en esta casa de estudios se piensan, se discuten y se proponen soluciones para los grandes problemas nacionales y para la mejora de las instituciones existentes”, apuntó.

Esa Oficina, reconoció, la han ocupado grandes juristas, como Mónica González Contró, quien a partir de la visión del rector Graue ha convertido en elementos indispensables de la vida universitaria, la defensa de los derechos a la igualdad y la no discriminación, así como el combate a la violencia de género.

Añadió que en la UNAM la igualdad de género es una política institucional gracias a la iniciativa tomada por ella y seguida por la Rectoría. Además, esta casa de estudios ha iniciado el camino para transitar, del combate a la violencia de género, a una vida libre de esa violencia. “En ello, desde la Oficina de la Abogacía General pondré todo mi esfuerzo”, concluyó.