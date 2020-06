No tener temor por cifras actuales de Covid-19, pide AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que debido a un ajuste en el conteo de fallecidos por COVID-19 en el país, ayer miércoles se elevó la tasa de muertes.

La víspera, la Secretaría de Salud federal informó que se registraron mil 92 muertos, por lo que sería el día más letal de la infección en el país.

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización”, puntualizó el mandatario federal.

Información relacionada: México rompe la barrera de los 100 mil contagios por Covid-19

“No significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro”, dijo en conferencia de prensa desde esta entidad.

Fustigó a medios de información por querer generar alarma sobredimensionada entre la población sobre el manejo del gobierno de la pandemia y acusó que los ataques que provienen de la prensa es porque quieren proteger intereses creados y buscan apuntalar la corrupción.

López Obrador aclaró que tan sólo ayer en la Ciudad de México se registraron 157 fallecidos y un día antes 271 muertos por coronavirus, sin embargo, rechazó que el país esté dentro de las naciones que más muertos acumulan por la emergencia sanitaria cómo Estados Unidos, Francia o Brasil.

De acuerdo con datos presentados por López Obrador, Bélgica, España y el Reino Unido tienen más muertos por la pandemia del coronavirus y México se encuentra en el sitio 18 a nivel mundial.

“Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que el país se mantiene con una tasa baja de letalidad por la pandemia en gran medida por el acatamiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. “Si tenemos estos resultados quiero subrayar que se trata del buen comportamiento de la gente, de los mexicanos que se han quedado en casa”.