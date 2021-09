‘No tenemos nada que ocultar’: AMLO sobre testimonios de militares en caso Ayotzinapa

Escucha la nota:



Cuestionado sobre la entrega de documentos testados de los testimonios de elementos del Ejército mexicano por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hace 7 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes no se oculta la información.

“Es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todos los relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa, hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja nadie, y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal, está ayudando la Secretaría la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos, los investigadores tienen acceso”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo federal.

—“¿Podemos leer estos testimonios de los militares que estuvieron presentes en Iguala esa noche?”, se le insistió al primer mandatario.

—“Sí, toda la información y lo han solicitado los de la Comisión que está haciendo la investigación, la Comisión de especialistas Internacionales y se les ha entregado toda la información y están revisando archivos”, remarcó López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal indicó que no tiene información sobre la entrega por las autoridades correspondientes, de copias testadas de las declaraciones de los militares posiblemente involucrados en el caso a los medios.

“No conozco esos documentos, conozco otros… No tenemos nada que ocultar, el que nada debe nada teme, lo nosotros lo que buscamos es saber dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres en eso, sólo que los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los padres, las madres de Ayotzinapa, pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie, ya no es el tiempo de antes cuando se protegía a políticos, a militares, ya no, es otro México, es otra realidad”, concluyó el presidente de México.

Cabe recordar que los familiares de los estudiantes desaparecidos han reclamado la falta de avances en la investigación sobre el papel de los militares los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

Desde el 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado en la necesidad de indagar sobre órdenes y recorridos a los militares en las horas clave.

En las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos y, finalmente, sobre posibles vínculos de militares del batallón 27 de Iguala con grupos delincuenciales como Guerreros Unidos.