No soy verdugo, ni busco venganza: AMLO, sobre juicios a expresidentes

Escucha la nota:



La democracia participativa sigue pendiente en México, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que para resolver casos trascendentales como los juicios a ex presidentes se puede consolidar: “Es un momento estelar en la historia de México, que estamos viviendo”.

Desde Coahuila, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades locales de la entidad y del estado de Durango, el Primer Mandatario resaltó que deben aprovecharse todas las expresiones que tiene la democracia en el país.

Información relacionada: ¿Es constitucional someter a consultar si se juzga a expresidentes?

“La democracia no se agota solo en las elecciones, no sólo es democracia representativa, que nos eligen por tres o seis años y ya, no vuelve a participar la gente, afortunadamente se está avanzando en la democracia participativa para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande”, dijo, durante la conferencia matutina de este miércoles.

El Jefe del Ejecutivo refrendó el respaldo a que se sometan a consulta los temas trascendentes, como son los juicios a los ex presidentes, derivado de las acusaciones que ha lanzado el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. “No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, entonces si existe ese instrumento puede utilizarse”, refirió sobre la consulta ciudadana.

Conferencia de prensa matutina, desde Torreón, Coahuila. https://t.co/d85JHRoSxe — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2020

Detalló que se inicia el trámite al reunir un millón 600 mil firmas de ciudadanos mayores de edad, o bien, si el Presidente de la República la solicita o el Poder Legislativo, y se tiene el aval de ambas Cámaras, y de ahí pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelve si es Constitucional, para después enviarse al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se realice.

Reiteró que si bien hay autonomía y facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, que “es independiente del Poder Presidencial”, para seguir las indagatorias sobre la denuncia de hechos de Lozoya, los mexicanos deben tener en sus manos el poder de tomar otras acciones, si se organizan por medio de consultas.

Afirmó que la democracia es pluralidad y derecho a disentir, por lo que luego del pronunciamiento del gobernador de Coahuila Miguel Riquelme Solís, y el de Durango José Rosas Aispuro, que conforman la autodenominada Alianza Federalista. “Antes no se podía hablar, ¿quién se atrevía? no se podía cuestionar al Presidente, no se podía tocar al intocable”, expresó López Obrador.

“Hay muy buena relación pero también hay diferencias pero se está cumpliendo de lo que compete a la participación de los Estados, los gobernadores tienen derecho legítimo a solicitar más recursos, pues esa es su función o parte de su trabajo, velar porque lleguen recursos a sus estados, los dos lo hacen muy bien, nada más que somos parte de un sistema Federal, de una República y tenemos que manejar las riquezas de México con equidad, con honestidad, cuidar el presupuesto público que es dinero del pueblo pero no estamos dejando a ningún estado sin apoyo”, profundizó.

Aseguró que con la pandemia del coronavirus se ha apoyado a Durango y a Coahuila, con equipo médico, con especialistas y con recursos.