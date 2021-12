‘No son muchos casos’: AMLO sobre presencia de variante ómicron en México

Cuestionado por la propagación de la variante Ómicron en los contagios de coronavirus en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “ya se ha registrado en México” pero, “no mucho, no son muchos los casos”.

Aseguró que “lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero ¡toco madera!, hasta ahora no hemos tenido problemas”, subrayó el titular del gobierno federal.

“Seguimos bajando” en la prevalencia de contagios de COVID-19; agregó el Jefe del Ejecutivo federal; “no quiero meterme mucho en ello porque este martes van a informar los especialistas pero no hay, mira, nada más para que la gente lo sepa. No hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, general 13% y en camas de terapia intensiva con ventilador 11%”, apuntó el presidente de la República al mostrar las gráficas del más reciente informe técnico de la secretaría de Salud sobre la pandemia.

“Hace un año ¡ya ni me quiero acordar! ahora fui a Palenque, el año pasado no fui. Estaba la situación ¡tremenda! ¡muy lamentable! ¡muy triste! El año pasado tan solo aquí en la Ciudad de México estábamos al 95% de ocupación hospitalaria” en esta época.

“Gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna, ahora es distinto; pero no debemos de confiarnos”, enfatizó el mandatario mexicano.

Sin embargo, López Obrador insistió en que le ha mucho gusto ver el por error cuadro de la capital del país “¡lleno!, completamente, además como está la feria en el Zócalo, ¡muchísima gente! Muy distinto al año pasado. De todas maneras, hay que cuidarnos; cualquier cosa que nosotros notemos extraña, que pueda afectar, lo informamos. Nunca hemos ocultado nada, nunca”, refrendó.

Sobre las acciones que ha emprendido su homólogo estadounidense Joe Biden ante la propagación de la variante Ómicron en la Unión Americana, el presidente López Obrador subrayó que se mantiene la comunicación con el país vecino.

“Vamos a seguir la comunicación con el presidente Biden, es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan de contagios… Sí hay más contagios, pero no fuera de control y les deseamos que ellos puedan salir adelante, como buenos vecinos”, aseguró.

“Lo mismo deseamos para otros países en el caso de América Latina, no hay muchos contagios. Se está registrando más presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos. Aquí poca —insistió López Obrador— sin embargo, sí hay (casos de contagiados por Ómicron) y mañana se va a informar sobre eso”, finalizó.