No se tolerará a empresas irresponsables en construcción del Tren Maya: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó un llamado a las empresas concursantes para las megaobras de Tren Maya y refinería Dos Bocas a que cumplan ya que no serán toleradas irresponsabilidades y se buscará que vayan “pa’ afuera”.

De gira por el estado de Campeche donde presentó el programa integral de Bienestar y Tren Maya, el mandatario amagó con denunciar en sus conferencias mañaneras a las empresas que no cumplan con lo establecido en el contrato de construcción.

February 1, 2020

“Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de qué quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, el que quede mal vamos a buscar la manera de que pa’ afuera, no podemos estar aceptando empresas irresponsables, si no en la mañanera los voy a estar denunciando, acicateando”, advirtió.

Sobre el Tren Maya afirmó que Campeche es la entidad donde hubo más votos a favor de la obra ya que casi la mitad de todo el tramo del tren pasa por esta entidad, con una inversión de 60 mil millones de pesos tan solo en ese tramo. Aseguró que se trata de una obra que va a mejorar el medio ambiente por el uso de electricidad que tendrá.

Al referirse también al aeropuerto de Santa Lucía, López Obrador destacó que gracias a su decisión de construirlo en la base aérea militar y no en Texcoco, se ahorrarán 100 mil millones de pesos, al tiempo que reiteró que el próximo 21 de marzo de 2022 se estará inaugurando.

El mandatario aprovechó para dejar en claro que tiene buena relación con el gobernador del estado, Carlos Miguel Aysa. “La democracia es libertad y puede ser que a algunos no les cuadre pero ya ven que siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega y les quiero decir que estoy trabajando bien con el gobernador de Campeche”.

“Tenemos que unirnos todos, ya cuando vengan las elecciones que cada quien agarre su partido pero sí no hay elecciones juntos porque la patria es primero, el pueblo es primero”, señaló.