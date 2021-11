No se puede negar la pluralidad de la sociedad mexicana: INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que quien pretenda negar la pluralidad que existe en la sociedad mexicana, lo hace desde un análisis autoritario y autocrático.

Al inaugurar el seminario de presentación de investigaciones de centros académicos y universidades, el funcionario electoral destacó que esa pluralidad fortalece la deliberación pública en clave democrática y nutre la comprensión sobre los avances y desafíos que existen en materia electoral.

Información relacionada: Morena sí va por reforma electoral que de imparcialidad al INE: diputados

“Existe una notable y estimulante pluralidad y diversidad, de aproximaciones teóricas conceptuales y metodológicas. Eso habla también de alguna manera de la pluralidad que algunos se pretenden negar que constituye, que caracteriza a la sociedad mexicana. La nación mexicana nos incorpora a todos en nuestra diversidad, pluralidad y riqueza de diferentes posturas políticas e ideológicas. Quien pretenda lo contrario, simple y sencillamente, hace un análisis desde perspectivas autoritarias y autocráticas”, dijo.

Asimismo, Córdova Vianello destacó que la violencia no ha sido un obstáculo para participar en las elecciones; sin embargo, advirtió que se debe evitar que no extienda su influencia.

Me parece que, a pesar de las difíciles circunstancias, hemos logrado generar condiciones para el ejercicio libre del voto en el país. En la gran mayoría del territorio nacional, la violencia no ha sido un obstáculo para que partidos, candidaturas y la ciudadanía, puedan participar en las elecciones; pero hay que cuidar que la violencia, antítesis por definición de la democracia, no extienda su influencia anti civilizatoria en la vida electoral, en la vida democrática, en la convivencia cotidiana de nuestro país”.

Indicó que la violencia política de género se trata de un problema que atraviesa toda la realidad social del país, al menos desde hace más de una década, y que las elecciones y los partidos, las candidaturas, las autoridades electorales, y la ciudadanía, toda, han tenido que enfrentar y sortear.