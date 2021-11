No se puede combatir a la corrupción sin buena fama pública: AMLO sobre Santiago Nieto

Aunque no descartó la posibilidad de reintegrar a Santiago Nieto Castillo a la administración pública federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que “tiene que pasar algún tiempo”, para esa decisión y sobre todo, “tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine” y ponderar que “no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública”.

López Obrador dijo que Nieto Castillo, al que llamo un “abogado profesional y recto”, dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); “él mismo presentó su renuncia, entendiendo que (lo sucedido en torno a su boda en Guatemala) era un escándalo que perjudicaba la imagen el gobierno, la transformación del país. Hay opiniones encontradas, es importante el debate; lo que si nosotros no podemos es tolerar nada que afecte la transformación… no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”.

“Imagínese a los conservadores, los corruptos, que no se lleven a cabo la transformación, estarían dale y dale, y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad, y que la boda, que aviones privados, que el dinero del señor Ealy Ortiz y quiénes más fueron a la boda, no que hay austeridad? Nuestros adversarios no separan, no hacen diferencias, no es Santiago, somos nosotros, es el presidente. Todo porque están enojados porque se acabó la robadera, por eso cualquier cosa la magnifican y nosotros tenemos que actuar con rectitud. Eso es lo que puedo comentar”, remarcó López Obrador.

Desde Colima, el Jefe del Ejecutivo federal también insistió en que Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, “es una persona recta, honesta… Pablo ha resistido ¡todo!, imagínense del 68 para acá cuantos años, más de 50, 53 años en que ha aportado. Se ha desempeñado como legislador, él fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República, eso se conoce poco, antes el presidente podía tener una partida secreta, hasta Salinas… pero no me quiero meter en Honduras, estamos en Colima”, agregó.

Finalmente, el presidente de la República subrayó que en su gobierno “no se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad y vamos a seguir con la austeridad republicana”; de hecho, comentó en su viaje a Nueva York, Estados Unidos, de esta semana solo estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard y de Daniel Asaf, su jefe de Ayudantía; “fuimos y regresamos y no tuvimos problema de nada”, concluyó.