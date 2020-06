No se permitirá que ninguneen la investidura presidencial: AMLO

Escucha la nota:



De cara a las elecciones en 2021 con 15 gubernaturas en disputa; así como la renovación de las 500 curules federales, 30 congresos locales y un cúmulo de alcaldías en 30 entidades federativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no va a permitir que “ninguneen la investidura presidencial”, dado que sus adversarios “quisieran que se presentara confrontación” entre la federación y las 32 entidades.

“Esto es lo que lleva a que se quiera agarrar bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista, nada más que eso es de mal gusto, eso es politiquería y yo con todo respeto no voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial, no se puede permitir eso”, enfatizó López Obrador.

El primer mandatario mexicano contó que en Chihuahua se están abriendo las presas “para pagar una cuota que se tiene por un convenio con los Estados Unidos desde los años 40, hay que dar una cantidad de agua a Estados Unidos, es un convenio que se suscribió desde hace muchos años, desde los años 40 del siglo pasado y corresponde ahora entregar agua; y agarran de bandera algunos que quieren ser diputados de los partidos, que no se permita que se cumpla con el compromiso de entregar el agua”.

Tras asegurar a la población de Chihuahua que no tendrán desabasto del vital líquido, López Obrador subrayó que “si no cumplimos con ese compromiso pues hay sanciones en donde salen perjudicados los mismos productores, porque si nos cierran la frontera o hay aranceles porque no se cumple con un tratado internacional, pues eso nos afecta; pero como hay elecciones en Chihuahua ahí andan aprovechándose de la circunstancia”.

“Entonces, todos tenemos que actuar de manera responsable”, finalizó.