No se expondrá a nadie en regreso a clases: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que de ningún modo se expondrá la salud de los alumnos y maestros, al momento de volver a clases presenciales, en el marco de la pandemia por coronavirus.

El subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, aseveró en reunión virtual con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que no hay certeza plena respecto a que el próximo 10 de agosto las escuelas retomarán labores.

El funcionario puntualizó que no habrá regreso a clases donde el semáforo epidemiológico no esté en verde, y los responsables de sanitizar los planteles serán los gobiernos de los estados.

“Se regresará sólo en cuanto no haya ningún riesgo para la salud de las niñas, niños y maestras y maestros, y eso significa que necesita que debe estar completamente en verde el estado o el municipio y si no, no hay regreso a clases. No vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de las niñas, niños y maestras”, refrendó.

Cuestionado por los congresistas sobre la fecha exacta del retorno a las aulas, refrendó que no es definitiva y no se tiene la certeza que los alumnos y profesores regresen a sus escuelas el próximo 10 de agosto.

Ese hecho dependerá, enfatizó, de que los municipios y estados se encuentren en verde, en el semáforo epidemiológico implementado durante la pandemia por COVID-19.

“Veamos nosotros centralmente distribuir 25 millones de cubrebocas, es prácticamente imposible. La operación de las escuelas, estamos sugiriendo incluso en las guías, que se pueda hacer con un paliacate, con un pañuelo casero, con ligas, con algo muy rústico, con los padres de familia. Y que no se necesita gel en las escuelas, la Secretaría de Salud nos ha dicho que es más poderoso el agua y el jabón, tiene que haber agua y jabón en todas las escuelas y no mezclarse con cloro”, apuntó el funcionario federal.

Lo anterior, después de reconocer que más de 46 mil 500 planteles a nivel nacional no tienen agua potable, y es preciso atender esa problemática en coordinación con las autoridades municipales.

Añadió que de los casi 10 mil millones de pesos distribuidos a través del programa “La Escuela es Nuestra”, que no están llegando a todos los colegios, sino a los que se encuentran en las zonas de mayor marginación y comunidades indígenas, quedan por ejercer en este 2020, cerca de 880 millones.

Con esa suma disponible, sólo pueden ser atendidas dos mil 500 escuelas de las más de 46 mil 500 que no tienen agua, admitió.

Se necesitarían al menos tres mil millones de pesos para resolver solamente el problema de la falta de agua, de modo que el reto es grande, aceptó.

La reunión fue convocada para tratar los temas del programa “La Escuela es Nuestra”, a través del que se entregan recursos directos a los planteles para atender infraestructura, mantenimiento y otras necesidades; así como la problemática de los maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI).

En su exposición inicial, aseveró que el programa “Aprende en casa”, implementado durante la pandemia por coronavirus, llegó a 68 millones de personas, a través de transmisiones en televisión abierta, estaciones de radio, y por internet.

En particular sobre el programa “La Escuela es Nuestra”, puntualizó que no llega a todas las escuelas del país, sino que aplica en los 103 mil 268 planteles ubicados en zonas indígenas y de alta marginación.

Agregó que la SEP alista las nuevas materias a implementar en el ciclo escolar, como la que se denominará “Vida Saludable” y que tocará temas de nutrición, higiene, limpieza y actividad física. También se publicarán libros de texto en materia de Ética y Civismo.