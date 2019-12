No romperá relaciones México con Bolivia: Segob

Olga Sánchez Cordero subrayó que la tensión entre ambas naciones no motivará que México cierre su sede consular en La Paz.

El gobierno de México no romperá relaciones con su par de Bolivia, a pesar de la tensa situación que se registra después de declarar persona Non Grata a la embajadora María Teresa Mercado, quien recibió un plazo no mayor a 72 horas para abandonar el país.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación (Segob) y quien se encuentra al frente del país mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador está de vacaciones, subrayó que la tensión entre ambas naciones no motivará que México cierre su sede consular en La Paz y aseguró que el encabezado por Jeanine Añez es considerado “un gobierno de facto”.

Información relacionada: México no ha decidido declarar persona “non grata” al embajador boliviano

En conferencia de prensa, la Secretaria defendió la actuación del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y rechazó que sea improvisada la política exterior de México como han señalado opositores ante actual régimen.

Al explicar la actual situación, señaló que los trabajos en la Embajada de Mexico en Bolivia continuaran con el personal diplomático y la encargada de negocios.