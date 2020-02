No respaldaré movimientos disfrazados de feministas: Eréndira Sandoval

Escucha la nota:



La secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, se refirió a la propuesta de grupos feministas de llevar a cabo un Paro Nacional el próximo 9 de marzo, y aseveró que no respaldará “movimientos que se disfracen de feministas y que no estén realmente abordando las cuestiones de raíz”.

Tras presentar el libro “Los universitarios constituyentes, Memoria“, en el marco de la feria del libro, remarcó que las mujeres necesitan apropiarse de la vida pública, política y de las calles.

“Yo creo que las mujeres lo que necesitamos es educación, tomar las calles, tomar la política y por eso es que yo no consideraría en que un paro donde las mujeres tienen la invitación a no salir a la calle, a no ir a la escuela, a no ir a la universidad y no ir a su centro de trabajo, no resuelve las cosas, es al revés las mujeres necesitamos tomar la vida pública y política”, aseveró.

Luego de las criticas por su publicación en Twitter, en las que afirmó que “para sacudir al país este 9 marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras”, y de proponer que sean los hombres los que lleven a cabo el paro, la funcionaria respondió.

“Pues yo lavo trastes con mucho gusto, usted de seguro también, todo el mundo lava trastes eso es lo de menos”, señaló Sandoval Ballesteros ante los cuestionamientos de la prensa.