No recortar sueldos ni aguinaldos en el sector salud: Morena

En la Cámara de Diputados, un par de integrantes de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron en contra del que los sueldos y aguinaldos del personal del sector salud se recorten y eliminen, respectivamente.

Lo anterior, luego de que el Presidente de la República planteara esa medida, como parte del plan emergente para hacer frente a los impactos económicos del coronavirus Covid-19.

Los diputados Raúl Bonifaz y Carol Antonio Altamirano, por separado, manifestaron que dichos trabajadores, lejos de sufrir un recorte al salario y la cancelación de su aguinaldo, deberían recibir un aumento, puesto que están arriesgando su vida y la de sus familias al atender a los pacientes con coronavirus Covid-19.

Manifestaron que es preciso cumplir y apoyar las disposiciones de Gobierno Federal para atender la emergencia; sin embargo, hay excepciones obligadas.

El personal médico, de enfermería, técnicos de laboratorio y todos aquellos que tiene contacto con los pacientes con coronavirus, debería tener acceso a estímulos económicos y si ello no es posible, no recortar sus prestaciones ni salarios, aunque se trate de personal directivo, plantearon.

Los morenistas recalcaron que el personal médico es el que enfrenta el principal riesgo de contagio al estar en contacto directo o indirecto con las personas afectadas por el virus, aunado a que el peligro se hace extensivo a sus familiares, personas cercanas y compañeros de trabajo.

“Lo mínimo, lo de elemental justicia es que de entrada, la medida de suspender el aguinaldo y bajarles sus ingresos, sea con previo consentimiento, no una imposición y que en el caso de todo el personal médico, técnico y de enfermería, por lo menos hasta mandos medios, no se les pretenda quitar un derecho como es el aguinaldo, o reducir su remuneración porque de ser así se estaría cometiendo una infamia y el mensaje de menosprecio a su trabajo sería inaceptable”, advirtió en particular, el diputado Antonio Altamirano.

De igual modo, el diputado Bonifaz Moedano propuso una reforma al Código Civil Federal, para establecer que los contratos de arrendamiento, cuyos pagos no puedan cubrirse de manera parcial o total por causas fortuitas, como desastres naturales y la crisis sanitaria que enfrentan el país y el orbe por el coronavirus, deberán ajustarse y retomarse, una vez que termine la situación imprevista o conforme lo acuerden las partes.

El legislador recordó que en el país, hay cinco millones de viviendas arrendadas, equivalentes al 15 por ciento del total de los hogares.