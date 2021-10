No puedo exponer la investidura presidencial: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” a Ifigenia Martínez luego de que la senadora Lilly Tellez exhortara a los legisladores a “hacerle frente” al primer mandatario federal.

“Aclaro: tiene todo su derecho expresarse pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falta el respeto y se haga un escándalo. Imagínense, pero ¡qué necesidad!”, resaltó López Obrador.

“Me dio mucho gusto” la designación del reconocimiento a Ifigenia Martínez, “la mandó felicitar, le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir”.

‘Queridísima maestra, usted trabajó en los primeros estudios que se hicieron para medir el grado de desigualdad en nuestro país, como economista siempre ha estado en contra de la política neoliberal o de pillaje y cómo olvidar que usted fue fundadora de la corriente democrática con la que se inició una etapa en la historia del país y que condujo a lo que en la actualidad es la cuarta transformación de la vida pública de México’, apunta López Obrador en la misiva al recordar la corriente Democrática creada por Martínez, Porfirio Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas.

Tras informar que en su representación acudirá a la ceremonia Adán Augusto López, Hernández secretario de Gobernación, López Obrador cierra su mensaje a Ifigenia Martínez con “un abrazo, soy el Andrés Manuel de siempre, que le quiere mucho”.