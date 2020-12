No me preocupa cierre de negocios; tengo otros datos: AMLO

Escucha la nota:



Cuestionado sobre el reporte del Inegi de que más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas en las que trabajaban casi tres millones de personas cerraron de forma definitiva por la crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que país va recuperándose “poco a poco”.

En abril, reiteró, “se cayó la economía, mayo, junio, julio y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando…no conozco el informe (de Inegi pero) tengo otros datos”, remarcó el primer mandatario mexicano.

Indicó que no le preocupa ese dato “porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos”

Al repetir sus preocupaciones al avanzar arrancar el tercer año de su gestión, el Jefe del Ejecutivo federal enfatizó que “lo más difícil, lo más triste, porque pues no depende sólo de nuestras acciones, que nos estamos aplicando a fondo, es lo de la pandemia eso sí es muy triste y complicado”, subrayó.

Reconoció que en esta tarea también ha sido fundamental el ingreso por las remesas que envían nuestros paisanos, que en noviembre van a crecer 12 por ciento.

“Es un fenómeno, un milagro social. Vamos incluso a pasar los 40 mil millones de dólares de remesas, récord. También nos ha ayudado que se ha equilibrado lo del cuidado por la pandemia, medidas que se han tomado con la economía, que no ha habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio. No se cerró por completo todo y tampoco se abrió sin límites”, precisó.

López Obrador apuntó que está “optimista” ante la crisis económica “vamos saliendo, eso es más manejable” y ante las diferencias con sus críticos, el presidente de México remarcó que eso “es consustancial a la democracia”.