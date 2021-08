Escucha la nota:



Esta mañana el presidente de México pidió al excanditato presidencial, Ricardo Anaya, no huir y descartó una persecución política en su contra.

El presidente de México dijo que es una mentira que esté persiguiéndolo y que lo que da origen es una denuncia que se presemtó por los compañeros de partido del propio Anaya.

“El exdirector de Pemex presentó una denuncia contra legisladores de partidos, que recibieron dinero para la aprobación de la Reforma Energética”, aseguró.

¿Qué pasa con Ricardo Anaya?

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial por el PAN, dio a conocer que López Obrador pretende meterlo a la cárcel.

Por medio de un video dijo que el jefe del Ejecutivo ordenó a la Fiscalía General de la República ir en su contra, por la declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

“Los delitos por los que me acusan sumarían 30 años de cárcel y sé perfectamente que si entro amablemente al reclusorio a declarar, como AMLO me propone; no me dejarán salir”.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

“Cómo voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya”, explica.

¡Lo mejor es el exilio y seguir luchando, menos mal que tu fuerte no es la venganza! declaró.

AMLO niega persecución política

Sobre el tema, el presidente de México reiteró que no se le persigue y le pidió no ‘echarle la culpa, ni ser marrullero’.

“Nosotros no somos represores, no odiamos, ni somos como ellos, tenemos principios, ideales y moral. Que vaya y declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante”. pidió el mandatario de México.

“El que nada debe nada teme”, expresó durante su conferencia matutina y dejó en claro que la política ‘no es para trepadores, ni mucho menos para ambiciosos, sino para servir al pueblo”.

López Obrador reiteró que él no tiene nada que ver con la FGR y mucho menos con los jueces del poder judicial, también dijo no conocer a los tetsigos que mencionaba Ricardo Anaya, quien aseguró persecución política en su contra.