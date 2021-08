No hay prisa para ley secundaria sobre revocación de mandato: Dulce María Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que no hay prisa para aprobar la ley secundaria sobre revocación de mandato en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Entrevistada tras participar en la presentación del libro, “Las Lenguas toman la Tribuna” que se realizó en San Lázaro, la diputada del PRI señalo que se trata de una ley secundaria muy importante que tiene que diseñarse con mucho cuidado.

Aclaró que la fecha de la celebración de la consulta tendría que ser el 5 de marzo de 2022 y no el 21 de ese mes.

Explicó que los artículos transitorios de la reforma especifican el momento en que el INE tiene que expedir la convocatoria, su plazo máximo es el 4 de enero y, a partir de esa fecha, son 60 días para poder realizar la jornada que justamente se cumple el 5 de marzo.

“Y se necesita legislar con toda la seriedad, el cuidado que amerita el tema de revocación de mandato, imagínense que por las prisas alguien no se percate como nadie se ha percatado, que la consulta no puede ser el 21 de marzo, sino que tiene que ser el 5 de marzo, esto nos metería en un terrible lío, entonces como diría el clásico al cual me encanta acudir con frecuencia, pero que necesidad”, afirmó.