No hay ningún convenio de Presidencia con Lozoya: Segob

Ante un supuesto acuerdo entre la Jefatura del gobierno federal y Emilio Lozoya y frente al reciente ofrecimiento del ex director del Petróleos Mexicanos de inmuebles y dinero en efectivo para reparar el daño por 3.4 millones de dólares en el caso de la planta de Agronitrogenados y de 1.6 millones de dólares en el caso Odebrecht.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández precisó que “no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte del litigio. Son 2 denuncias presentadas una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio; ahora hay la otra denuncia, que es la del caso Agronitrogenados tenemos entendido, porque así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño, la denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daños si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos no está conforme con el monto que se ofrece”, enfatizó.

Desde la Base Aérea Militar No. 18 de Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que tan solo por el caso de la planta de Agronitrogenados, “se hace la denuncia y se le plantea al señor (Alonso Ancira) que había recibido el dinero que lo devolviera… 200 millones de dólares, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues si podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejaron a este señor y creo que también al anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño… ¿está ofreciendo cuánto? —5 millones de dólares por los dos casos, le indican— ¡No!, ¡estoy hablando de 200 millones de dólares!”.

“En el caso de Pemex, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos ‘Pacto por México’, ¡Pacto contra México!; los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas el pueblo, se cansa de tanta pin…tranza”, concluyó el presidente López Obrador.