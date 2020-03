No hay marcha atrás en iniciativa de reforma laboral: PT

Escucha la nota:



La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anunció que no dará marcha atrás en su iniciativa de reforma en materia laboral, que impediría a los sindicatos participar en la toma de decisiones sobre la asignación de plazas vacantes.

El coordinador Reginaldo Sandoval subrayó que nadie en su bancada ni en la Junta de Coordinación Política se ha planteado la posibilidad de hacerle modificaciones al planteamiento que generó una airada protesta de los trabajadores sindicalizados en el recinto parlamentario.

“Con nosotros no ha tenido modificaciones ni estamos pensando echarnos para atrás, es muy simple lo que estamos planteando, es la modificación al artículo 62 donde los sindicatos burocráticos se quedan con el 50 por ciento de plazas, entonces nosotros estamos en contra de eso, no ha habido modificaciones ni propuesta de modificaciones hasta ahora. No, no, no, nadie lo ha planteado hasta ahora”, recalcó.

El diputado Flores Sandoval indicó que su propuesta forma parte del paquete de cambios al ámbito laboral pendientes, cuyo propósito es establecer las condiciones óptimas y necesarias para el cumplimiento del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC.

También busca garantiza la plena libertad y democracia sindicales, así como quitar todos los diques que lo impiden, aseveró.

Remarcó que en los términos vigentes, el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, representa la “el corazón del corporativismo”, donde el sindicato “se convierte en patrón”, decide sobre el reparto de plazas laborales, las asigna y entrega a parientes y amigos, con el fin de mantener el “corporativismo”, insistió.

Fue el pasado jueves 19 de marzo, cuando el sindicato de la Cámara organizó una protesta multitudinaria y cerca de 300 de sus integrantes irrumpieron en el Salón de Sesiones para exigir el retiro de la propuesta señalada.

En esos momentos, los congresistas asistentes estaban reunidos en calidad de órgano de acusación, como parte del proceso de juicio político contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, involucrada en las anomalías del escándalo de desvío de recursos públicos identificado como la Estafa Maestra.