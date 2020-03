No hay funcionarios vinculados a García Luna: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso de su gobierno “no creo que haya funcionarios vinculados a (el ex secretario de Seguridad Genaro) García Luna, me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente llevó a cabo, porque es un juicio que está enfrentando en Estados Unidos”.

Sin embargo, el primer mandatario recordó que García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y de ese tiempo “es que se le está señalando sus vínculos con una de las bandas de la delincuencia organizada de México”.

El Jefe del Ejecutivo indicó que García Luna “posteriormente sí mantuvo relación con algunos servidores públicos, funcionarios de la administración pasada, incluso hubo pagos de servicios a una de sus empresas” en el pasado sexenio.

El presidente de la República señaló que la investigación contra García Luna en Estados Unidos “va a continuar porque él solicitó llevar su proceso en libertad, ofreció una fianza y le rechazaron la fianza porque consideraron que tenía un nivel de peligrosidad y podría escapar”.

El primer mandatario pidió “qué nadie pontifique, que nadie sentencie hasta que se terminen los procesos judiciales y se presenten las pruebas, no puede haber juicio sumario, no puede haber cuestionamientos anticipados. Hay socios de García Luna en el sector privado de México, gente que está trabajando como empresarios. Pero vamos a esperar a que se investigue a fondo y no adelantar vísperas”, enfatizó.