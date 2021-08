No hay condiciones para un regreso a las clases presenciales en el país: Exsecretarios de Salud

Escucha la nota:



Exsecretarios de Salud en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aseguraron queno hay asunto más importante para el país que el regreso a clases, sin embargo, advirtieron que no se puede realizar este proceso hasta que se tenga un protocolo establecido y haya condiciones para un retorno seguro a las aulas.

Al participar en un espacio de deliberación denominado Pensando en México, José Narro, Secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que se eligió el peor momento para el regreso a las aulas porque ya se sabía que el pico más alto de la pandemia seria en el mes de agosto.

Te puede interesar:SCT da a Sedena título de concesión del aeropuerto de Santa Lucía

Escuela no cumplen con condiciones

“La Universidad de Washington hace por lo menos dos meses nos estuvo avisando con toda claridad que en agosto íbamos a tener el punto álgido de la tercera ola, y no se hizo absolutamente nada”, señaló.

Al presentar una serie de propuestas elaboradas por el colectivo “Unidos por la Salud de los mexicanos”, José Narro dijo que al menos 230 mil escuelas no cumplen con las condiciones necesarias, 30 mil no tienen luz, 60 mil no tienen agua y 70 mil no cuentan con lavabo.

“No están dadas las condiciones para un regreso masivo, generalizado en nuestro país, de eso yo no tengo la menor duda, lo que se tendría que hacer es trabajar para generar esas condiciones”, afirmo el también exrector de la UNAM.

🔴📹 #EnVivo | ¿Ya es tiempo de regresar a clases? ¿Cómo y qué se debe garantizar? Quédate al análisis con cinco exsecretarios de Salud y un invitado especial. Aún es posible construir una ruta exitosa. https://t.co/BUuQrLO6GY — Pensando en México (@PensandoEnMX) August 18, 2021

Proponen medidas

En tanto, Julio Frenk, Secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox propuso 6 medidas: aplicar pruebas a niños mediante esquemas de muestreo rotatorios, uso de cubrebocas en espacios cerrados, ventilación de los espacios, distanciamiento físico, y finalmente la higiene y desinfección de manos.

Resaltó que es necesario invertir más recursos para la realización de pruebas, por lo que, si es necesario, deben suspenderse obras.

“Yo no veo en el horizonte de nuestro país, una prioridad más alta hoy que abrir las escuelas de manera segura para los niños, si hay que poner en suspensión temporal proyectos de infraestructura en todo caso mal pensados, que sea así”, aseguró.

Regreso a las aulas no es fundamental

Por su parte, Salomón Chertorivski, Secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, coincidió que el regreso a las aulas es fundamental, pero no cuando el país enfrenta el pico más alto de la pandemia.

Escuelas con carencias

En tanto, Mercedes Juan López, Secretaria de Salud en la administración pasada, reiteró que uno de los principales problemas que sigue enfrentando el país, es la gran cantidad de escuelas que no tienen lavabos ni agua, además de la carencia de protocolos de actuación para saber que hacer ante los contagios en los planteles.