No hay acuerdo comercial con Rusia por vacuna Sputnik V: Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que como parte de los esfuerzos para contar con vacunas seguras y eficaces contra Covid 19 se reunió con representantes de Landsteiner Scientific, la farmacéutica mexicana que busca importar la vacuna rusa Sputnik V, donde conocieron los detalles de su colaboración con el gobierno ruso y las propuestas de los ensayos clínicos, pero “el encuentro no supone un acuerdo comercial con el gobierno mexicano”.

En conferencia de prensa, indicó que la reunión fue para conocer los elementos de evidencia que tiene la empresa y el gobierno ruso sobre la vacuna Sputnik, los cuales serán analizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios quien “tiene la obligación de seguir los más altos estándares en transparencia y credibilidad en la evaluación”.

“No tenemos prejuicio alguno respecto a esta vacuna o cualquier otra, la evidencia hablará por si misma y tendrá que ser irrefutable… Nos interesa mucho que ensayos clínicos sigan reglas de ética, estándares profesionales de investigación y transparencia en la generación de la información… Si esto supone un acuerdo comercial o financiero de adquisición, no es el propósito”.

Sobre la denuncia que senadores del PAN presentaron ante la Fiscalía General de la República en su contra por el presunto “mal manejo y omisiones durante la pandemia”, López-Gatell indicó que si bien respetan “la pluralidad política” se trata de “actos de campaña” donde los partidos buscan “mostrar que sirven de alguna manera a la sociedad en tiempos electorales”.

“Buscan, de acuerdo con los distintos calendarios políticos de los países, mostrar actividad, mostrar fuerza o mostrar que sirven de alguna manera a la sociedad y encuentran lo que está de ocasión, si estuviéramos viviendo una crisis ambiental no me extrañaría que la secretaria de Ambiente fuera el objeto de los ataques… No pasa nada con que se hagan estos actos de campaña, o de demostración, o de propaganda”

Incluso, señaló que estarán atentos ante un posible llamado a presentarse o declarar de parte de las autoridades de justicia, a la cual “podrían estar convocados el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Jorge Alcocer y él”.