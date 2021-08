No habrá traspasos entre bancadas, por eso se busca “súper fracción”: PVEM

“Los números no dan” para ampliar la mayoría de Morena con diputados del Verde y PT, admite el coordinador designado del Ecologista, Carlos Puente.

En la Cámara de Diputados no habrá más traspasos entre bancadas de una fracción parlamentaria a otra, con el fin de construir mayorías, porque los “números no dan”, por eso se buscará una ‘super fracción’.

Así lo reconoció el coordinador designado de la bancada del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados para la siguiente Legislatura, Carlos Puente.

Al acudir a credencialización, el congresista indicó que por tal razón, es que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha propuesto al Verde y al Partido del Trabajo (PT), crear un solo grupo parlamentario mayoritario.

Se trata de una opción que está en análisis, pero no tiene como propósito desaparecer a las bancadas aliadas para fortalecer a Morena, sino de construir una salida que de viabilidad a las decisiones en el recinto, dijo.

El diputado Puente Salas aprovechó para pedir tranquilidad a las fracciones del bloque opositor, a quienes instó a dialogar con apertura y respeto, a fin de llegar a un acuerdo que, confió, se logrará en las próximas horas.

“No, no pasa de ninguna manera por una transferencia de diputados, yo creo que eso hay que dejarlo claro. No da, incluso los números no darían para ello”, indicó.

Crear una “súper fracción

Cuestionado respecto a si el Verde está valorando su desaparición como fracción parlamentaria individual para fusionarse con Morena, indicó que ante escenarios de ese tipo, la posibilidad es que no se pasen diputados de una fracción a otra, sino en conjunto, crear un solo grupo parlamentario.

“Construir un nuevo grupo parlamentario no desapareciendo a nadie. Es ponerte, es una decisión que se tendría que tomar. Por eso yo les digo, no digamos algo que no ha sucedido, es una posibilidad como miles que podrían suceder al interior de esta Cámara. Vamos a cumplir con la ley, la ley te da la oportunidad de hacer eso”, aseveró.

Sin precisar cuál es el fundamento legal que están analizando los legisladores de Morena, Verde y PT para ir por la “mega bancada”, el diputado Puente afirmó que la Constitución establece que las fracciones parlamentarias tienen libertad y derecho de constituirse como consideren prudente.

El legislador repitió los argumentos del líder de la bancada morenista, Ignacio Mier, respecto a que la eventual fracción única de la mayoría, no tiene como propósito acaparar los órganos de gobierno del recinto, en especial la Junta de Coordinación ni asumir el control total de los puestos administrativos en San Lázaro.

Se quiere evitar que con la titularidad en la Junta y la Mesa Directiva, de fuerzas políticas distintas a Morena, vuelvan el derroche, dispendio, reparto de cuotas, los moches y “otros vicios” de anteriores legislaturas.

Se pretende mantener en marcha el proceso de profesionalización y de servicio de carrera en la Cámara, justificó.

Por ello no permitirán traspasos entre bancadas mejor buscarán crear una ‘super fracción’.