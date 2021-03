No habrá resultados sin una política económica en favor de las mujeres: Menchú

Escucha la nota:



Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz indicó que a pesar de los grandes movimientos de mujeres en el mundo, que han luchado por los avances que se han logrado, aún no es suficiente.

Al participar en la conferencia “Las mujeres y el liderazgo transformador para Generación Igualdad“, consideró que se debe fortalecer el papel de las mujeres para la toma de decisiones políticas, aunque esto debe ir acompañado de una política económica en beneficio de este sector.

“Las mujeres sin trabajo no pueden reclamar igualdad de participación, las mujeres que no tiene una perspectiva de desarrollo económico integral no pueden reclamar participación por lo tanto el énfasis sobre el desarrollo económico integral para las mujeres debe ser una meta de nuestra lucha posterior”, expuso.

Admitió que la lucha para obtener la igualdad será infinita, por lo que la agenda debe ser renovada constantemente y de forma permanente ante las coyunturas. “En todas partes vemos que se ha incrementado la violencia contra las mujeres, en todas partes vemos la impunidad abusiva para perseguir a los responsables de los crímenes”.

“Las mujeres tenemos que ser más aguerridas para combatir la violencia, exigir la justicia plena y la justicia digna en contra de las violaciones que sufren las mujeres”, remarcó.