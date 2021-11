No habrá justicia si la gente más humilde no tiene acceso a ella: Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que vivimos en un país profundamente injusto donde la mayoría ha estado olvidada por décadas y donde los privilegios fueron históricamente para unos cuantos.

Al encabezar la entrega de las medallas Ponciano Arriaga y Jacinto Pallares, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), manifestó que no se podrá hablar de justicia, mientras la gente más humilde no tenga acceso a ella.

“No podemos hablar de justicia si la gente más humilde no tiene acceso a la justicia y no puede haber acceso a la justicia si la gente más pobre no tiene una defensa de calidad. Por eso, emparejar la cancha, buscar una igualdad sustantiva, pasa necesariamente por las abogadas y abogados del pueblo, del Poder Judicial Federal, las auténticas y auténticos abogadas y abogados de los pobres, de los que no tienen quien los defienda”.