No habrá despidos en refinería Deer Park tras ser comprada por Pemex: AMLO

Esta noche, en un mensaje en inglés y español de casi 9 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informa, especialmente a quienes laboran en la refinería Deer Park de la empresa Shell, en Texas, Estados Unidos, que partir de este 21 de enero del 2022, la planta pasa a manos de Petróleos Mexicanos, formará parte “de los bienes de nuestra nación, de México”, subrayó.

“Vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades”, exhorta el mandatario mexicano en sus redes sociales.

Información relacionada: Pemex toma el control de la refinería Deer Park en Texas

El presidente López Obrador se comprometió con los empleados de Deer Park “a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros somos del partido de la fraternidad universal, no vemos frontera, nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo, de modo que tengan ustedes la seguridad que no habrá despidos, que no habrá disminución de salarios a los obreros, a los administrativos y estoy seguro de que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo”, en una refinería “muy productiva”, con un ritmo de procesamiento del 85% y generando 131 mil barriles de gasolinas.