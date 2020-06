No existe un pasaporte inmunitario para Covid-19, asegura López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que hasta el momento no existe “un pasaporte inmunitario o sanitario” de Covid-19 para las personas que ya les dio la enfermedad al no tener suficiente evidencia científica que señale “si los anticuerpos que deja este mal pueden neutralizar de nueva cuenta al virus”.

“Esto se le ha denominado pasaporte inmunitario, la idea que se ha pensado y por eso la analogía de pasaporte inmunitario o sanitario es yo me hago la prueba y ya tengo una garantía que ya lo tuve porque detecte anticuerpos contra Covid, y entonces uno ya me dio, dos ya no me puede volver a dar”.

En conferencia de prensa, afirmó que principalmente la iniciativa privada ha planteado la necesidad de hacer pruebas masivas para saber cuántos trabajadores estarían inmunes y se pueden reintegrarse a laborar, lo cual, dijo, “es una aspiración legítima pero no corresponde a la realidad”.

“No corresponde con la realidad de la evidencia científica sobre este virus, por muchas razones, la primera es que aún no se conoce con suficiente precisión en qué momento se desarrollan los anticuerpos, hasta que niveles o concentraciones pueden estar presentes en la sangre de una persona que ya hubiera experimentado la infección y tercero y más importante si estos anticuerpos son capaces de neutralizar al virus”.

También, indicó que desconoce si en Estados Unidos existe un requisito de llevar una prueba de Covid 19 para visitar al presidente Donald Trump, pero indicó que en el caso del mandatario Andrés Manuel López Obrador “no es alguien que este en particular riesgo de ser contagiado”, a pesar de su cercanía con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien tiene Covid.

“No tenemos preocupación específica el presidente estuvo en algunas proximidades con el secretario de Hacienda pero como se muestran en algunas fotografías pero una vez hecho los estudios de contactos… De los 70 personas que están en lista inicial de contactos, el presidente es uno de los que están enlistados pero no es alguien que este en particular riesgo de ser contagiado… No conozco que exista un requerimiento generalizado o específico de un mandatario que va a visitar a otro mandatario al respecto”.