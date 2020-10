“No estamos para pleitos entre nosotros”, cierre de filas, pide líder del PAN

Escucha la nota:



El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó a la militancia a no generar pleitos internos, por el contrario, a ir al cierre de filas “total” con quienes resulten seleccionados como candidatos para los distintos puestos en juego en la elección del 2021.

“Hoy más que nunca México nos requiere unidos, nos requiere puestos para dar la batalla con quien gane la elección interna, con quien vaya a ser la o el abanderado, todas, todos juntos. No estamos para pleitos entre nosotros, hay que apoyar con pasión al que se nos haga el mejor”, instruyó.

Desde San Luis Potosí, donde acudió al informe legislativo del senador Marco Antonio Gama, el dirigente pidió que la Secretaría de Hacienda y en particular el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, pasen de los dichos a los hechos e investiguen el posible uso ilícito de recursos del que se señala al diputado federal ex perredista y ahora integrante del Partido Verde (PVEM), Ricardo Gallardo.

“Los Gallardo no andan, no han andado por buenos pasos y eso es más que claro, lo que nosotros esperaríamos es que no se quede una simple declaración, sino que se abra la investigación y se sancione ejemplarmente a personajes públicos que se han prestado, que han generado actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Yo lo que esperaría es que pasen del dicho al hecho porque una declaración no basta”, indicó, al ser cuestionado directamente sobre el tema.

En la víspera, el titular de la UIF dio a conocer, también a pregunta expresa, que la instancia a su cargo interpuso en el pasado mes de agosto, dos denuncias contra Gallardo Cardona.

En el tema electoral, el dirigente dijo que antes de finalizar el año, el PAN habrá de seleccionar a su candidato o candidata a la gubernatura de San Luis Potosí.

En entrevista, refrendó que la apertura a alianzas con otros partidos es un hecho, pero quienes se quieran sumar, deberán respaldar a los aspirantes que designe el PAN.

Sobre el cierre de filas, insistió en que debe ser total, para frenar “al adversario del país”, es decir, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Refrendó que la meta en 2021 es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y subrayó que no destinar ni el uno por ciento del PIB al apoyo al sector productivo durante la pandemia por Covid-19, es equivalente a “destruir” al país.

Hizo énfasis en el impacto negativo de la extinción de fideicomisos avalada por la mayoría morenista y aliados en la Cámara de Diputados. Los recursos involucrados, sentenció, serán utilizados de manera discrecional, en las “obras faraónicas” del Presidente de la República.

Sobre la gubernatura de San Luis Potosí, perfiló que la candidatura respectiva se dirimirá entre el senador Gama Basarte; la diputada local Sonia Mendoza; el alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios y Octavio Pedroza.