‘No es injerencia’, denuncia AMLO a fabricantes de armas en EU

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que la histórica denuncia contra empresas de fabricantes armas en EU es “respetuosa” con el Gobierno de ese país.

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas”.

¿Por qué denuncia AMLO a fabricantes de armas en EU?

La cancillería anunció una histórica demanda contra un grupo de empresas armamentísticas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia.

“No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican. Y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”.

Obrador criticó que en EU las armas “se compren por internet” y luego se introducen a México, donde acaban en manos de la delincuencia.

¿Quiénes son los principales compradores de armas?

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y ellos lo saben que es para nuestro país el destino de esas armas”, reprochó el mandatario.

López Obrador admitió que la demanda no es algo que se vaya a resolver “pronto”, pero defendió que “ayudaría mucho el control de las armas” en Estados Unidos.

“Vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a las leyes de Estados Unidos”, dijo.

Esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston en contra del grupo de empresas y no en contra del Gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el Gobierno no aclaró en rueda de prensa cuál será el monto exigido.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de EU a México y son responsables de 17 mil homicidios al año, de acuerdo con datos de SRE.

Además, representan un costo de 1.5 % del PIB, según sus estimaciones oficiales.

Es por lo anterior que AMLO ha denunciado a fabricantes de armas en EU.