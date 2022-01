'No diría que hay una cuarta ola de Covid, hay que esperar': AMLO

Ante inquietudes de que si por el actual incremento de casos de Covid-19, incluidos los cuadros de Ómicron, ¿habría indicios de una cuarta ola de contagios?, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no diría eso, hay que esperar”.

“Lo que estamos viendo es que no tenemos aumento de hospitalizaciones ni de defunciones. Solo tres estados tiene aumento de contagios”, entre ellos la Ciudad de México, pero este miércoles 5 de enero “volvemos a hablar” del tema, apuntó el mandatario federal al ser cuestionado por las otras dos entidades con alza de casos.

Información relacionada: Refuerzo de vacuna para sector educativo se aplicará el 8 de enero: SSa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que se inicia la semana con 47 mil 874 casos activos en el país, que corresponden al 1.1% del total de los casos de Covid-19 registrados en México.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que este jueves 6 de enero se recibirán 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna, y otro 1.5 millones el día, entre el 8 y el 10 de enero.

“El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadunidense al gobierno de México”, resaltó el secretario de Relaciones Exteriores.

Por esas cifras, sumarán 202 millones de dosis recibidas en el país, “ya están concluidos cuatro contratos: Sinovac; CanSino, se concluyó en noviembre; AstraZeneca, diciembre; Pfizer ya concluimos el último día de diciembre. Ya cumplidas las dosis que teníamos que recibir, vamos a recibir esta donación y todavía tenemos como reserva, y eso daré detalles el próximo martes, con los compromisos que hizo Covax con México, que ya está muy atrasado, pero esperamos que los cumpla en las próximas semanas”, añadió.

Al momento se han aplicado 149 millones 382 mil 709 dosis de vacunas anti COVID, esto corresponde a 82 millones 91 mil 136 personas de quienes el 89% han completado el esquema de inmunización.

El 88% de la población de 18 años y más ya ha sido vacunada y solo algunos estados tienen por abajo de la aplicación del 80%: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Cabe destacar que este martes, el Pulso de la Salud se rindió en Palacio Nacional con la ausencia del responsable de la estrategia ante la pandemia del Coronavirus Hugo López-Gatell.

“ Se siente un poco mal y queremos que descanse y esté bien; lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo. No es nada grave, es una gripa, no catarro… ya después se va a saber qué es lo que tiene, pero, para que no haya especulaciones, de todas maneras las va a haber porque sería muy aburrida la vida sin ese tipo de comentarios”, indicó López Obrador.