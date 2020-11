No convertir noticias de Covid en ‘titulares alarmistas’: López-Gatell

Al superar los cien mil muertos por Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los medios de comunicación a no convertir “la noticia con titulares alarmista y dar opiniones marginales”.

En conferencia de prensa, indicó que estas defunciones “se usan por algunos medios como un atractivo de publicidad de un hecho dramático y poco respetuoso”.

“Están enfocados en la perspectiva alarmista, alarmista, alarmar, comunicar algo terrible, la epidemia es terrible ensimisma, no hay que agregarle dramatismo, poner en primeras planas estadísticas pues me parece que no ayuda demasiado… Ojalá su propósito fuera ayudar a la población y no convertir la noticia en un tema ya sea de ventas… O bien un mecanismo de confrontación no solo con el gobierno sino que confrontan con la sociedad en su conjunto al tener estas expresiones marginales”.

Información relacionada: México supera las 100 mil muertes por Covid-19; hay 1,019,543 contagiados

Además, solicitó a los gobiernos estatales dejar de lado las medidas coercitivas para que los ciudadanos usen cubrebocas de forma obligatoria y respeten las medidas de higiene y la sana distancia, para que generen diálogo, información y persuasión para reducir la movilidad.

Sobre las medidas del Gobierno de la Ciudad de México para que todos los negocios de la capital coloquen un código QR a la entrada de su establecimiento, para que los clientes se registren a fin de rastrear personas enfermas de coronavirus, López Gatell señaló que estos sistemas de información buscan detectar, proteger y resguardar contagios de coronavirus y la información “privada y sensible” se tiene en buen resguardo.