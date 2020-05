No coincidimos con proyecciones de Banxico: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su administración “no coincidimos” con las proyecciones del Banco de Mexico (Banxico), pues, indicó, las inversiones van a donde se considera qué hay más seguridad.

“Somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México; desde luego, no coincidimos con sus proyecciones. Nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto”.

Información relacionada: Economía mexicana podría caer hasta 8.8% por Covid-19: Banxico

—“¿No hay fuga de capitales de 5 mil millones de dólares?, se le pregunta.

—“Sí, pero se debe a la crisis mundial, los que invierten, sobre todos los fondos de inversión buscan mayor protección para su dinero y por eso cambia el destino de sus inversiones”, apuntó el primer mandatario mexicano.

El Jefe del Ejecutivo aseguró durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el peso mexicano se depreció 10%, pero, señaló, va recuperando su valor frente a otras monedas; “no canto victoria, todavía y tocó madera… No es para celebrar, pero hay una recuperación del peso”.

Por otra parte, el presidente de la República aclaró que en la revisión que realiza de los indicadores económicos no se puede dejar de lado la medición del Producto Interno Bruto (PIB), pero se medirá también el bienestar. “Lo importante es crecer con bienestar y si no les gusta la nueva fórmula, no hay problema, pero todos vamos a seguir tomando en cuenta el PIB”, enfatizó.

Lopez Obrador citó que hasta los creadores del PIB niegan que se pueda medir el desarrollo de los pueblos con este parámetro, ya que “no solo es generar riqueza, sino la distribución de la riqueza y del ingreso”.

“Así como no se puede repartir lo que no se tiene, tampoco se puede decir que la creación de riqueza por sí mismo, genera bienestar. Que si llueve fuere arriba, va a gotear abajo”.

El primer mandatario rechazó tajantemente llamar “AMLOver” al indicador de bienestar que está por definir, como le sugirieron sus seguidores esta mañana. “No, no, eso no; no, no y no. ¡Imagínese! tiene que ser algo relacionado con el bienestar: nivel de bienestar, o el índice del bienestar, por ahí”.