No bastan reformas para evitar violencia política de género: Raúl Contreras

El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, señaló que no bastan las reformas que evitan la violencia política de género cuando se presentan a candidatos acusados de delitos sexuales, por lo que es indispensable que se generen “verdaderos cambios en la educación”.

En la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo”, se refirió al caso de Felix Salgado Macedonio quien fue validado por el Instituto local como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a pesar de los cinco señalamientos por violencia sexual, y explicó que su postulación podría impugnarse ante los tribunales locales o federales.

“De un candidato que puede ser presentando para contender para la gubernatura de Guerrero sobre el cual pesan varias denuncias penales por comisión de delitos sexuales y que sin embargo el partido político haciendo un lado estas disposiciones legales parece que va a insistir en postularlo… Será materia de seguramente una impugnación ante los tribunales locales y federales y todavía tendremos que seguir batallando para lograr estos cambios”.

El director de la Facultad de Derecho de la UNAM indicó que la resistencia al cambio de los hombres deben “se vencidas por cambio un cultural que es la educación”, de lo contrario de nada servirán Constituciones ni tratados internacionales.

“Nos queda claro que hoy por hoy son los partidos políticos el principal objeto al que debemos dirigir nuestros esfuerzos para obligarlos al cambio, si bien están obligados a hacer éticos y tener una conducta, vemos que no es fácil… De nada sirve que todas las Constituciones y tratados internacionales establezcan una larga lista de derechos y de garantías si las mayorías no los conocen, no los entienden, no los ejercen y desde luego no los pueden defender”.