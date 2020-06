“No a la represión de estudiantes ni ciudadanos”: AMLO

Escucha la nota:



A 49 años de la masacre de estudiantes en el Casco de Santo Tomás, en el llamado “Halconazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque “no se utilice al Estado ni a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir al pueblo”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano demandó “actuar con mucha prudencia” y “no sacar los afanes autoritarios” porque ello “no resuelve los problemas, los complica. Hay que recordar, no olvidar”.

Que “nunca jamás se reprima en México; no a la represión ni a estudiantes ni a ningún ciudadano”, enfatizó el primer mandatario mexicano.

“No a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, no a las masacres; no a la violencia, a resolver las diferencias de manera pacífica”, finalizó López Obrador.