Niega secretaria del Trabajo familiares en gobierno y luego acepta

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien inicialmente negó tener familia trabajando en el gobierno federal, aceptó que parte de su línea cercana tiene puestos en el servicio público federal.

Durante su participación en la conferencia de prensa diaria sobre los Programas del Bienestar, la funcionaria fue cuestionada respecto a que al menos ocho familiares suyos trabajaban en el gobierno y entre todos percibían un salario de poco más de 600 mil pesos, situación que fue negada por Alcalde Luján.

“Bueno, decir que no, no tengo ningún familiar mío ni en Gobernación ni en cancillería” y agregó que este gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador se opone a estas prácticas de colocar a familiares en diferentes cargos, “lo que no se vale es que haya tráfico de influencias”, acotó.

Cuestionada sobre una serie de nombre que incluyen a Karina Luján, Tania Tiscareño Luján, Óscar Daniel Sandoval, Daniela y Gloria Sandoval Salas, incluidos todos en la nómina del gobierno federal y su parentesco, la secretaria del trabajo reculó.

“Bueno, dos que acaba de mencionar si son dos primas, Karina Luján y Tania Tiscareño, bueno, pues ellas han trabajado en el servicio público desde hace muchísimos años, no tiene nada que ver con nuestra llegada al gobierno”, dijo Alcalde Luján.