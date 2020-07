Niega SE mala relación con sector empresarial

Escucha la nota:



La relación del Gobierno Federa a través de la Secretaría de Economía (SE), con las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyMES) no es mala, por el contrario, es intensa y aunque hay algunas fricciones, el trabajo conjunto no se detiene, afirmó la titular de la dependencia, Graciela Márquez.

En conferencia desde Palacio Nacional, la funcionaria y el jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de ese mismo despacho federal, Sergio Silva, destacaron la realización de ruedas de negocios para MPyMES, que en el marco de la pandemia por Covid-19 se están llevando a cabo de manera virtual.

*Información relacionada: Edomex trabaja en simplificar trámites requeridos para iniciar una empresa

“Cuando nos preguntan ¿y cómo están las relaciones con el sector privado? Con mucho trabajo, o sea trabajamos mucho. Hemos estado trabajando en esto durante toda la pandemia, desde marzo estábamos ya programando las ferias, vamos a seguir trabajando”, indicó.

“Entonces la relación es una relación intensa, una relación de trabajo donde a la mejor hay algunas notas, hay algunas cosas, algún tipo de fricción, pero nuestro trabajo no se detiene”, añadió Márquez Colín.

Sobre la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas y su participación en la exportación, los servidores públicos reconocieron que el aporte es mínimo, ya que no llegan ni al 2 por ciento del total de exportaciones del país.

Señalaron que de los cuatro millones de MPyMES existentes, una de cada tres señala que no exporta porque no tiene información suficiente al respecto y no sabe dónde están los clientes y compradores del mercado global.

Por ello, se pronunciaron a favor de que esos pequeños y micro negocios acceda a mercados más amplios.

Hablaron de las rondas de negocios donde la Secretaría de Economía (SE) ayuda a las empresas mexicanas a hacer contacto con compradores de otras regiones del orbe como América Latina, Asia y Asia Pacífico.

Indicaron que para ello, México utiliza por el momento la plataforma de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero en breve lanzará su propia plataforma de información que estará a disposición de los pequeños, micro y medianos negocios, a fin de que sus oportunidades de crecer se incrementen.

Detallaron que en 2019, en la rueda de negociación realizada en Perú, de manera presencial, se hicieron negocios por siete mil millones de dólares, y en la rueda virtual realizada a finales del pasado mes de junio y principios del presente mes de julio, en el marco de la Alianza del Pacífico, el monto aproximado de los negocios hechos fue de tres millones de dólares.