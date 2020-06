Niega Rocío Nahle haber “quedado mal” con OPEP

Escucha la nota:



La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, rechazó que México haya “quedado mal” ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al no aceptar el acuerdo de los integrantes de esa instancia, de extender hasta el próximo 31 de julio el recorte a la producción de crudo, con el fin de estabilizar los precios.

Entrevistada en Coatzacoalcos, Veracruz, después de la segunda presentación pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria afirmó que México solo está defendiendo y de manera respetuosa, la política energética de la presente administración, que en gobiernos anteriores, era distinta.

“No, nosotros no quedamos mal con nadie, nosotros tenemos una postura respetuosa, fija, damos un análisis y se respeta, ¡eh!, y se respeta. No es que quedes mal o quedes bien, la OPEP es una organización de países petroleros y a lo mejor en México teníamos otra percepción en otros tiempos, pero no, en este gobierno tenemos una postura muy respetuosa, muy respetuosa, yo ayer hablé con el ministro de Arabia Saudita y muy bien”, expresó.

En días anteriores, abundó, trató el tema con su homólogo de Estados Unidos y la plática “estuvo bien”.

Recordó que en el marco de la reunió ministerial de la OPEP, charló con el secretario general del organismo y el ministro de Energía de Arabia Saudita, quien lleva las pláticas con los países miembros e invitados, sobre los cinco postulados en análisis, incluyendo el respeto al acuerdo establecido en abril pasado.

Indicó que algunos países que comprometieron la reducción en la producción de petróleo establecida desde abril no cumplieron y tendrán que hacer los ajustes necesarios.

Nahle García señaló que México hizo saber con oportunidad al organismo que mantendría su postura a favor del acuerdo inicial, de reducir en 100 mil barriles la producción de crudo hasta el presente mes de junio.

Se respeta la postura de los países que aceptaron extender el recorte durante todo el mes de julio.

Puntualizó que mientras esa decisión se tomaba y ella seguía de gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel representó a México en la mesa de negociación de la OPEP, y se estuvo al tanto de dicho procedimiento. “Muy bien, salió muy bien”, dijo.

Sobre el ajuste de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se pide en distintas entidades de la República, la titular de Energía señaló que se han hecho anuncios respecto a que no habrá aumento de cobros, pero tampoco disminución.