Niega Noroña haberle dicho “pendejo” a AMLO, le exige explicar “acuerdo” con el PRI

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, acusó que la derecha ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra, al retomar comentarios hechos el pasado mes de mayo, en los que a modo de ejemplo y con ironía, lanzó la frase “el compañero presidente López Obrador es pendejo”.

En videos publicados en su cuenta en la plataforma de YouTube, Fernández Noroña negó haber afirmado tajantemente que el Primer Mandatario “es pendejo”, ya que utilizó esas palabras para ejemplificar una situación distinta.

“Porque todo tergiversan, esa video charla que hice allá en Cuernavaca que desvirtuaron diciendo que yo decía que el compañero Presidente era pendejo, que eso no dije. Están en la intriga total, qué bueno que me acordé, van a una campaña feroz en mi contra, feroz, de denuesto, de calumnia, de descalificación, de vituperio, de intriga”, intentó aclarar.

Fue el pasado 12 de mayo de 2020, cuando en su “videocharla” titulada “La derecha descubre al ejército en las calles”, el legislador utilizó las frases sobre el Presidente López Obrador y que en los últimos dos días, fueron retomadas en redes sociales incluso por personajes políticos, como el extitular de la Secretaría del Trabajo (STPS), Javier Lozano.

“Concédame alguien que quiera pensar críticamente el tema, les hago yo una sola pregunta: el compañero Presidente López Obrador es pendejo. Alguien, yo se los pregunto de verdad y la respuesta es: no”, declaró en esa ocasión.

Sin embargo, en sus dos más recientes grabaciones, el legislador afirmó que el Jefe del Ejecutivo federal sí sabía que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, operaría a favor de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumiera la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Demandó al Presidente explicar en sus siguientes conferencias mañaneras, qué “acuerdo oscuro” tiene con el tricolor.

Si en realidad no estaba enterado de que la secretaria Sánchez Cordero haría “campaña” a favor de la diputada Dulce Sauri, que la funcionaria sea despedida, solicitó.

“¡Qué forma de tirar el capital político del movimiento! ¿A cambio de qué, a cambio de qué hicieron eso? ¿Qué acuerdo oscuro, qué acuerdo oscuro tiene nuestro compañero Presidente con el PRI? ¡Hoy si, de veras nos lo tiene que explicar!”, exigió.

“¡Qué gravísimo error! Cómo alguien tan experimentado en política como el compañero Presidente puede cometer un error de esta magnitud. Si él no tuvo qué ver, ¡que corra a Olga Sánchez Cordero, que su secretaria de Gobernación está jugando las contras. Pero, las cosas como son, sí lo decidió, sí lo decidió, ahí está su discurso del lunes pasado”, dijo el legislador petista.

Ello, en referencia a la respuesta del Ejecutivo, que al ser consultado sobre el tema el pasado lunes 31 de agosto, se pronunció contra las “maniobras” entre las bancadas en la Cámara, y respetar el llamado acuerdo fundacional de la Cámara, para que la tercera fuerza política, en este caso el PRI, presidiera.

En su “charla” más reciente, este jueves 3 de septiembre, Noroña fue enfático en señalar que el Presidente cometió un grave error en el tema de la Mesa Directiva de San Lázaro y utilizó un refrán para advertir que el poder y la soberbia, pueden “nublar” las mentes más claras, como la suya.

“Cómo el poder te puede nublar a tal grado, ¡caray, nombre! Dice un refrán que el poder a los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos. ¡No, no, no, no, no! ¡No puede uno cometer estos errores, de soberbia, no!”, exclamó contrariado

También opinó que el Presidente ha “subestimado” y despreciado al Legislativo, actitudes que no son propias de un “político serio”.

Sobre el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, que busca dirigir su partido, consideró que su operación en la renovación de la Mesa Directiva, prácticamente sepultó sus aspiraciones.

Recordó que en la primera votación, la del lunes 31 de agosto, Delgado Carrillo hizo lo correcto al abstenerse.

Pero para el miércoles 2 de septiembre, cambió el sentido de su voto y estuvo a favor, después de acordar con Gobernación y el PRI, y establecer la condición de que Sauri Riancho no presentará controversias contra decisiones del Jefe del Ejecutivo.

Con eso, Delgado Carrillo “se inmoló”, tendrá que hacerse responsable de sus decisiones, prácticamente “está en el hoyo” y “ya lo echaron a los leones”.

En sus últimos dos videos, el diputado Fernández Noroña, que reclamaba para sí la Mesa Directiva y en el intento fallido se autoproclamó presidente del recinto en los corazones del pueblo, ofreció más detalles sobre el proceso que por semanas, generó confrontaciones en San Lázaro.

Afirmó que su bancada, la del PT, “nunca pudo” proponerlo como candidato a presidente de la Cámara, porque la decisión tomada era que el PRI encabezara.

Reiteró sus acusaciones contra los diputados perredistas que se pasaron por un par de días al tricolor, a quienes llamó “verdaderos traidores”.

De la diputada Sauri, dijo que está “apestada”, es “espuria” e “insolente” y advirtió que no le tendrá ninguna consideración ni respeto.

Aunque el Presidente y Morena hayan “metido la pata”, “metido goles” en su propia portería y cometido graves errores estratégicos, no irá en su contra ni los dejará de apoyar, comprometió.

De los diputados de Encuentro Social (PES), expresó que siempre estuvieron “al servicio” del PRI. “Que pinten su raya y se hagan para allá”, sentenció.