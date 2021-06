Niega AMLO fisuras en gabinete de seguridad y en su gobierno

Escucha la nota:



El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador negó que en el gabinete de seguridad y en su gobierno, haya fisuras.

De gira por Baja California, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional, en Ensenada, el Primer Mandatario aseveró que a diario, en compañía del gabinete de seguridad, encabezado por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se revisa la situación del país en esa materia y se toman decisiones.

“Todos estamos trabajando juntos, el almirante (José Rafael) Ojeda Durán, secretario de Marina, también un hombre íntegro, honesto, leal, todos juntos. No hay fisuras ni en el gabinete de seguridad ni en el gobierno, estamos trabajando unidos, sirviéndole al pueblo que es nuestro amo, nuestro único amo, el pueblo de México”, expresó.

Afirmó que era absurda la prohibición constitucional, para que las Fuerzas Armadas participaran en tareas de seguridad pública, y por ello se impulsó una reforma constitucional a través de la que se creó la Guardia Nacional.

“Porque antes no estaba permitido, la Constitución no permitía a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública, algo que resultaba hasta absurdo porque, cómo no echar mano de dos instituciones tan importantes como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia en el país”, manifestó.

Reconoce labor de titular de Sedena

Al alabar en especial al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejecutivo dijo que el general Luis Cresencio Sandoval es quien le “aligera la carga” al gobernar México.

“El general Sandoval González es un colaborador, un servidor público de primer orden, un militar leal a las instituciones y sobre todo leal al pueblo. Un hombre honesto que me ayuda mucho, me quita carga, me aligera la carga que se tiene cuando se gobierna a México, con responsabilidad, con entrega”, dijo.

Guardia Nacional, institución política

En ese marco, el general Sandoval se refirió a la Guardia Nacional, como una “institución policial”, pero también como “hermana” del Ejército y la Marina, ya que comparten disciplina, adiestramiento, valores y compromiso de servir a la Patria. Forman “un gran equipo”, destacó.

Indicó que en cumplimiento de las órdenes del Presidente, esa corporación y las Fuerzas Armadas, trabajan juntos para capacitar a los guardias nacionales y alistar sus instalaciones, cuya construcción está corriendo a cargo de la Sedena.

Informó que hasta la fecha, se han construido 169 cuarteles de los 248 proyectados para este 2021.

De esas edificaciones, 53 están en proceso, y 26 más están por iniciar. En el estado de Baja California, ya concluyó la construcción de seis cuarteles.

Se ‘dejará dependiendo’ a la Guardia Nacional de Sedena, sentencia AMLO

Antes, en San Quintín, el Presidente aseguró tajante, que su administración “dejará dependiendo” a la GN de la Secretaría de la Defensa.

Al supervisar e inaugurar la ampliación del Hospital Rural de San Quintín, en Baja California, hizo referencia a lo ocurrido con el sistema de salud público en anteriores administraciones, con el fin de aseverar que no sucederá lo mismo en materia de seguridad.

El aparato de salud se descentralizó y dejó en manos de los gobiernos de los estados la atención a la población. No obstante, las autoridades locales cayeron en vicios, acusó.

Los recursos a salud transferidos por la Federación a los estados, en muchos casos se desviaron a fines ajenos o bien, se derrocharon en compras irregulares, incluso a políticos en el negocio de los medicamentos, recalcó.

GN no se “echará a perder”

Por ello, sentenció, no se permitirá que la Guardia Nacional se “eche a perder”, en el hipotético caso de que se reviva la extinta Policía Federal, ésta quede a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), y no cumpla las funciones de dar seguridad a la población.

“Si dejamos sin el apoyo de una institución como la Secretaría de la Defensa, a la GN y regresa lo que era la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Gobernación, pues en poco tiempo se va a volver a echar a perder”, alertó.

“Qué es lo que vamos a hacer, la vamos a dejar dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional porque esto nos va a garantizar de que va a haber GN para la protección, la seguridad del pueblo, por mucho tiempo hacia adelante”, declaró.

Si la Guardia no tiene el apoyo de las secretarías de la Sedena y Marina (SEMAR), que son “fundamentales” para el Estado mexicano, el nuevo cuerpo de seguridad dejará de funcionar bien, indicó el Jefe del Ejecutivo Federal.

AMLO recordó que hasta el momento, la Guardia Nacional cuenta con 100 mil elementos cuyo proceso de formación y capacitación está en marcha.