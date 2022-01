Negativa de ampliación al INE divide a mayoría y oposición en el Congreso

En la Cámara de Diputados y el Senado de la República, legisladores de oposición y mayoría incrementaron su nivel de confrontación, por el tema de los recursos para la revocación de mandato.

Desde la oposición, diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del llamado “Grupo Plural” en el Senado, criticaron la negativa del Gobierno Federal a autorizar la ampliación presupuestal por más de mil 700 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior, con el fin de que la consulta en cuestión se lleve a cabo en los términos reglamentarios.

La diputada federal del PRI, Cynthia López, que calificó la revocación como un “capricho” del Presidente de la República, sentenció que sin los recursos suficientes, el ejercicio de participación se realizará a medias, cuando por ley, su organización debe ser igual a la de una elección federal.

Advirtió que a sabiendas de que la participación ciudadana en la consulta programada para el próximo mes de abril, no será la esperada para el Ejecutivo Federal, se está “culpando” de manera anticipada al organismo electoral.

López Castro coincidió con los diputados federales del PAN que, en redes sociales, recalcaron que la consulta será convertida por el partido Morena en una “medición de popularidad” del Primer Mandatario, cuando los recursos a gastar en ello, podrían tener un mejor uso.

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso indicó que el plan de austeridad elaborado por las secretarías de Hacienda y Gobernación para el árbitro electoral, es “una burla” y su verdadero propósito no es ahorrar recursos, sino amedrentar a los consejeros.

“El plan de austeridad que hizo el @GobiernoMx al INE es una burla. No me queda duda que lo que realmente busca el gobierno es ahogar y amedrentar a esta institución. Bien por los consejeros que han alzado la voz y no se han dejado intimidar. #YoDefiendoAlINE”, apuntó en su cuenta en la citada red social, @WeraReynoso.