Necesitamos que no falten las medicinas, lo tenemos que lograr, insiste AMLO

Desde el 29 Batallón de Infantería de Colima, Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien le tiene “toda la confianza” al secretario de Salud Jorge Alcocer, enfatizó que “necesitamos que no faltan las medicinas. ¡Sí lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr!”.

“Cómo es posible que lleguen la sabrita, las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada. Hay productos chatarra ¡todos lados!. ¿Cómo nos vamos hacer llegar las medicinas? ¡todas!”, subrayó el titular del gobierno federal.

El mandatario mexicano reiteró que hay “presupuesto suficiente” y que “ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó, no se podían comprar medicinas en el extranjero, ya se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo ¡cualquier tipo de medicina! Entonces ¡no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos! porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes porque era muchísimo lo que se robaban”.

Para el Jefe del Ejecutivo federal, la falta de medicamentos en varios puntos del país “es un asunto de eficiencia, ¡de aplicarnos!, ¡que no falten los medicamentos! y es un compromiso y vamos a seguir y vamos a seguir —ya saben yo soy perseverante, no se me olvidan las cosas—. Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir”, remarcó López Obrador.

El mandatario mexicano indicó que en su viaje a Nueva York esta semana, “en el avión, una señora se me acercó, muy respetuosa, nada de politiquería —porque han utilizado lo del desabasto para este afectar al gobierno— no, la señora, con muy buenas intenciones, me hizo el planteamiento en el avión sobre las medicinas para el cáncer, me lo planteó: ‘no tenemos los medicamentos en el Seguro (IMSS), ¿qué se va hacer? Porque vamos y no nos este atienden y no nos están dando los medicamentos’. Ayer se me salió porque yo siempre digo lo que pienso”, concluyó el presidente López Obrador.