Necesario detener incremento en consumo de drogas: AMLO

Al presentar un segundo ciclo a su campaña contra las adicciones para alertar del impacto de las drogas, sobre todo sintéticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “necesitamos detener el incremento en el consumo porque si esto no se logra va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad”.

“En el 60 por ciento de los que pierden la vida diariamente, de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga”, alertó el primer mandatario.

Al detallar que en esta nueva etapa de la campaña contra las adicciones se revelará “la verdad del mundo de las drogas”, el Jefe del Ejecutivo indicó que ante la inseguridad que afecta a los jóvenes, ya no habrá “pactos de silencio”.

“Estos son temas que no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva el no hablar, de no informar sobre este tema, entonces vamos a comenzar con una campaña directa sobre lo que realmente significa este submundo de sacrificios, de dolor, esta amarga realidad” por el uso de estupefacientes que está detrás incluso de los crímenes “despiadados” que ha vivido el país.

“Las drogas químicas destruyen y no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series. Aclaro, vamos a ser respetuosos, no habrá censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas y muchachos guapos, de la ropa de marca, de los carros de lujo, eso no existe; el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida, pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas”, enfatizó el presidente de la República.

El actual gobierno federal brinda opciones a los jóvenes, “para que puedan trabajar, para que se puedan formar, para que puedan estudiar, para que puedan ser felices sin las drogas, pues llega el momento de mostrar, aun con toda la crudeza, cómo dañan las drogas y de qué están hechas las drogas”, finalizó el presidente López Obrador.