Nahle descarta pedir apoyo del PT para temas de política energética

Escucha la nota:



La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, acudió como invitada a la reunión plenaria del Partido del Trabajo y su nuevo grupo parlamentario, para exponerles los avances de la política energética del país, sin embargo descartó que se pretendiera con ello solicitar el apoyo en algún tema específico en materia legislativa.

En la reunión que se realiza a puerta cerrada en un hotel de la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, apuntó que se les planteó cuál es la política en la materia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y se dijo dispuesta a acudir ante la invitación que pudiera realizarle cualquier otro grupo parlamentario.

Información relacionada: Rocío Nahle destaca uso de carbón para generar electricidad, promovido por secretario de EEUU

Nahle García dijo que los legisladores petistas, quienes han sido aliados de Morena, son totalmente autónomos para respaldar alguna iniciativa que e mandatario federal pudiera realizar si es que en algún momento de la próxima legislatura se enviará alguno.

Respecto al citatorio contra Carlos Treviño ex director de Pemex, ante los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la funcionaria agregó que “ese es un tema judicial y se tiene que atender por esa vía, no me corresponde a mi opinar”.

Este citatorio estaría vinculado a señalamientos realizados de manera directa por Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, quien acusó a Carlos Treviño se haber recibido un soborno de 4 millones de pesos.