Nahle atribuye paro en Dos Bocas a ‘un grupito’ de inconformes

Titular de Sener dijo que no se va a permitir que haya un desorden y se retrase una obra tan importante que genera empleos.

Escucha la nota:



La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que no se permitirá que en el paro de labores por parte de trabajadores de la refinería Dos Bocas en Tabasco, no se va a permitir que “haya un desorden, que un grupito con una intención de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas de forma directa e indirecta”.

La funcionaria aseguró que hay tres detenidos por la denuncia que ICA hizo, y algunos heridos “no de gravedad”.

Información relacionada: ICA identifica a personas ajenas al contrato en protestas en Dos Bocas

Precisó que la policía apoyó porque no se les permitió la entrada, ni se les va a permitir y destacó que en la obra laboran 25 mil trabajadores.

“Este fue un problema de 300 que son los que están en un paquete… es un problema de líderes”, dijo.

Se le cuestionó si se trata de más de mil obreros inconformes y sólo dijo: “no, no”.

Al salir de Palacio Nacional, la titular de Energía resaltó que a los trabajadores de la construcción en Dos Bocas se les otorga seguridad social y médica, servicio de comedores.

Destacó que hace dos o tres semanas la Secretaría de Salud realizó una campaña de vacunación de COVID y se aplicaron más de 10 mil vacunas.

“Yo personalmente he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien, pero también, la calidad del trabajo es fuerte, es un trabajo muy duro, es albañilería, son obras, es el sol, es el agua, entonces, que las condiciones de los trabajadores sean las mejores”, dijo Nahle.