Nada que temer, pura infamia: Francisco Domínguez sobre dichos de Emilio ‘L’

El gobernador de Querétaro señaló que no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso.

“No tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar”, expresó este miércoles Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, desde el Campo Militar 17-A, de Santiago de Querétaro, Querétaro, donde esta mañana se realizó la reunión del gabinete de Segubridad encabezada por el Ejecutivo federal.

“En mi vida siempre he dado la cara. Hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos. Más cuando se trata de calumnias. De infamias. De ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción; ha aportado solo sus dichos, que valen lo que su prestigio: nada”, indicó el gobernador queretano ante las versiones de que Emilio Lozoya lo habría señalado como una de las personas que posiblemente recibió sobornos para la aprobación de la reforma energética del pasado gobierno en la denuncia del ex director de Pemex ante la Fiscalía General de la República.

Domínguez Servién enfatizó que “no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso. Yo doy la cara, aquí y ante la autoridad, no busco la protección a cambio de inventar falsedades”.

El gobernador Domínguez también habló de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien fuera su secretario particular; consideró que “de manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele lo que a su derecho convenga”.

“Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones: Primero: nadie compra lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal, apoyé la reforma energética del 2008, entonces propuesta por el PAN. La seguí apoyando como Senador de la República; de hecho, la presenté en nombre de mi partido”, precisó el mandatario queretano.

Domínguez Servién insistió en su convicción de que la reforma “era benéfica para el país”, por lo tanto, subrayó, “como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos su operación; no había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción”.

En segundo lugar, Domínguez Servién apuntó que “nadie paga para que le peguen”, al argumentar que presentó “807 reservas y modificaciones a la reforma del gobierno” y aseguró que él impulsó que se le quitara el control al Consejo de Administración de PEMEX y que también que el sindicato petrolero dejara de tener cinco asientos en ese órgano que “aprueba contratos, obras, proveedores”.

“Sacar al sindicato no solo incomodó al gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida”, reclamó Domínguez Servién. “Si fuera cierta la calumnia, no habría propuesto la creación de un fondo petrolero, con recursos etiquetados, para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio”, indicó el gobernador de Querétaro.

El gobernador Domínguez Servién aseguró que él, “no vive de la política”.

Como punto final, el mandatario queretano acusó que en las supuestas declaraciones de a Emilio Lozoya “hay una intención partidista. No es una cuestión legal, es política; atacan a un gobernador de oposición bien calificado”, exclamó.

“Mienten porque Querétaro no tiene una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de la Función Pública Federal. Ni una. Tenemos prácticamente ‘deuda cero’. Hay empleo y buenos salarios. Somos ejemplo de crecimiento, de calidad, de grandeza. Somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra, por eso nos atacan, en 10 meses habrá elecciones” “Doy la cara y defenderé mi nombre, seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocado en dar resultados a las y los queretanos”, finalizó el gobernador Domínguez tras aclarar que este es el único posicionamiento público dará sobre el tema.

Ante las preguntas de la prensa al gobernador de Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cerrar los cuestionamientos a Domínguez Servién “por respeto, por urbanidad política, además, corresponde a la FGR aclararlo en su momento, en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales que podríamos hacer una prórroga”.

—“No”, Le respondieron los medios.

—“La mayoría manda”, señaló el primer mandatario mexicano.

—“¿Quiénes lo atacan?, ¿solicitará su separación del cargo para defenderse?”, se le inquiere entre otras inquietudes.

—“Va a ser el único posicionamiento, creo que fui muy claro”, concluyó el gobernador Domínguez.