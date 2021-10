MVS Radio, el mayor medio comprometido con audiencias en Tiktok

Escucha la nota:



A través de los Premios Digital Media LATAM, realizados por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), MVS Radio ganó el primer lugar en “Mejor Compromiso de Audiencias” en Tiktok.

Entre los demás finalistas se encuentran: LATAMCHEQUEA CORONAVIRUS, Chequeado, Argentina, quien obtuvo el segundo lugar y HOW TO BE VIRAL (WITHOUT CUTE DOGS), La Nación, Argentina en tercer lugar.

¿Qué son los Premios Digital Media LATAM?

Estos reconocen a empresas, entidades de prensa y medios de comunicación afiliados a la industria de la región.

Los anteriores se han adoptado a la innovación y estrategia digital, como parte de sus ofertas de producto con el objetivo de impactar la forma de consumir noticias.

Y MVS Radio destacó por ser también un medio creativo, serio y responsable.

Para esta ocasión se premió a medios pequeños, con la finalidad de agrandar la competencia a empresas que hacen un excelente trabajo; pero no compiten en igualdad de condiciones con medios más grandes.

¿Qué contenido hace MVS Noticias?

Nuestro contenido es cien por ciento informativo, creativo y pensado siempre en cómo impactar con una noticia de cualquier categoría a la audiencia actual y las nuevas que pudieran surgir.

Entre los videos más vistos y mejor calificados por el propio público destacan: “5 cosas buenas del coronavirus“, Noticias Internacionales de Coyuntura, Deportes, Nacionales, Entretenimiento y Virales.

Este medio reitera el compromiso de seguir manteniendo en cada uno de sus videos, un lenguaje verbal y gráfico, para seguir atrayendo el interés de las nuevas audiencias.

Por último, MVS Radio siempre tendrá en cuenta la esencia principal y la cual nos define como medio, el compromiso de brindar a nuestra audiencia información fresca, ágil, clara y dinámica.