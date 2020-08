‘Muy importante’ la aprehensión de ‘El Marro’; se desterrará la impunidad: AMLO

Escucha la nota:



Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “muy importante” la aprehensión de José Antonio “N”, “El Marro“, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio ‘N’, me informaron como a las 6 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cártel al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento? Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país”, subrayó López Obrador.

Información relacionada: En detención de ‘El Marro’ cae su jefe de seguridad

¿Cómo creció esto? ¿cómo fue que se da este caso? Son las complicidades, las componendas con autoridades municipales, estatales, la impunidad. Ya la secretaría de la Defensa con el apoyo del gobierno del Estado lograron esta detención. Es importante, muy importante”, remarcó el primer mandatario federal.

“Que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia. Que se acabe aquello de que se engañaba persiguiendo a una banda y protegiendo a otra: la ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad y en todos los casos, procurar recuperar lo que ilegalmente se sustraído de la Hacienda pública lo que se le ha quitado al pueblo y a la Nación”, enfatizó López Obrador.

“Tenemos está firme convicción y somos perseverantes: se van a desterrar la corrupción y la impunidad y tenemos autoridad para hacerlo, autoridad moral y autoridad política”, indicó.

En gobiernos previos a su gestión, reiteró López Obrador, “no había frontera” entre autoridades y delincuentes, quienes estaban a cargo de gobiernos municipales, tenían mucha influencia en gobiernos estatales y tenían mucha influencia en el gobierno federal, apuntó el presidente de la República, al señalar el proceso en contra del ex secretario de Seguridad Pública, General García Luna.

Desde la sala de juntas “Daniel Cabrera” de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo mexicano indicó que sigue la estrategia para enfrentar la epidemia del Covid-19, pero resaltó que para su gobierno “la corrupción es la peste más funesta”, por ello sigue el combate a la complicidad que impulsaba la delincuencia de cuello blanco como la organizada.

López Obrador reiteró su beneplácito de la cooperación de Emilio “L”, exdirector de Pemex, para aclarar sobre graves actos de corrupción de los gobiernos anteriores. Nos permitirá conocer los sobornos dados para para comprar la planta de Agronitrogenados a Altos Hornos de México“ y sobre la entrega de contratos “leoninos” a Odebrecht.

“Se cometieron muchas atrocidades, se llevaron a cabo masacres, muchos crímenes cometidos a la sombra del poder público y con impunidad absoluta”, recriminó el primer mandatario mexicano.

“Vamos a seguir adelante por eso tengo mucha fe de que, a pesar esta pandemia del Coronavirus que tanto daño ha causado y, a pesar de los pesares. vamos a salir adelante porque no somos iguales; ahora se separó de poder económico de poder político, el gobierno ya no está secuestrado, no está al servicio de un grupo, ni al servicio de la delincuencia de cuello blanco, ni al servicio de la delincuencia organizada. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres y está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción. Si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad, se va a lograr el renacimiento de México”, finalizó López Obrador.