‘Muy cínico’, dice AMLO sobre denuncia de opositores ante OEA

Escucha la nota:



Cuestionado sobre el control del estado mexicano sobre el narco ante la denuncia que hará ante la Organización de Estados Americanos, OEA.

La alianza PAN, PRI, PRD, por las lesiones, secuestros, amenazas y homicidios en las pasadas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió:

“Es propaganda, ahora se le llama publicidad, porque no hay elementos. Y sólo podría yo responder que el día de la elección se instalaron más de 160 mil casillas en el país… solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de 7 municipios”.

Información relacionada: No hay resultados concretos a tres años del gobierno de AMLO

‘Denuncia cínica’ ante OEA

“Vamos poco a poco avanzando, pero a lo seguro, para pacificar al país… me hace muy cínico o de caras duras, el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional este caso a la OEA”

“Cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México o ¿quiénes fueron los responsables? El Cártel de Sinaloa ¿surgió en estos dos años y medio? el Jalisco Nueva Generación ¿es de ahora?

El cartel de Guanajuato ¿surgió ahora? ¿Qué no ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos?

“Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables pero no culpables”, agregó el primer mandatario mexicano está mañana en Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que su gobierno está asumiendo esa responsabilidad

“Trabajando, para garantizar la paz y la tranquilidad con otro método… estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con masacres, no con la guerra; atendiendo las causas que originaron la violencia en el país”.

‘Origen de violencia fue la corrupción’

En su mensaje matutino López Obrador insistió en que “lo que originó la violencia del país fueron la corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes”.

“Y es efectivo el método. Sí, va a llevar más tiempo. Siempre que hablamos nosotros de que había que atender las causas y que la pasé era fruto de la justicia, nos decían”.

‘Pero eso lleva mucho tiempo y nunca se iniciaba, nunca hicieron nada a favor de los jóvenes y lo que había era un mal ejemplo”

“Porque se dedicaron a saquear, a robar, a quedarse con el presupuesto público… sí, eso lleva tiempo pero había que inicia una estrategia nueva distinta”.

El “mexicano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a mucho a tomar ese camino te las conductas antisociales”, reiteró.

“También aclaró, están en libertad nuestros adversarios… Tienen derecho a manifestarse y nosotros garantizamos el derecho a disentir”.

“Y no hay represión ni persecución, a nadie se censura. Tan es así que mira, aquí estamos”, apuntó el presidente Lopez Obrador, sobre la ‘denuncia cínica’ ante la OEA.